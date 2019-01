As bancadas do Dragão estavam a meio gás - com um jogo do campeonato às 21h15 a uma quarta-feira - mas os adeptos presentes no estádio viram o ambiente a aquecer bem cedo, com um golo de Brahimi nos primeiros minutos.

Na jogada, Corona foi à linha cruzar para o centro da área onde, bem perto da marca da grande penalidade, o argelino se posicionou para rematar e fazer abanar as redes da baliza de Muriel. Estava inaugurado o marcador.

Na primeira vez em que o FC Porto foi apanhado em contrapé, o Belenenses esteve perto do golo, depois de Licá se isolar em velocidade. Porém, na hora do remate, o português atirou à malha lateral e Casillas nem precisou de salvar a baliza portista.

A equipa de Sérgio Conceição chegava com facilidade à baliza. Uma, duas, três vezes seguidas. Mas as tentativas de finalização falhadas colocavam o treinador do FC Porto de mãos na cabeça.

Veja os golos do jogo:

Onze do FC Porto: Casillas; Militão, Pepe, Felipe, Alex Telles; Corona, Herrera, Óliver, Brahimi; Marega, Soares.

Suplentes do FC Porto: Vaná, Hernâni, Manafá, André Pereira, Danilo, Otávio, Fernando Andrade.

Onze do Belenenses SAD: Muriel; Diogo Viana, Sasso, Gonçalo Silva, Zacarya; André Santos, Dalcio, Eduardo; Licá, Eduardo Henrique, Cleylton.

Suplentes do Belenenses: Guilherme, Ljulij, Sagna, Nuno Tomás, Calila, Reinildo, Kikas.

O ​​​​​​​FC Porto está obrigado a vencer o Belenenses SAD, esta noite, para responder aos triunfos de Benfica e Sporting de Braga, em partidas da 19.ª jornada da I Liga, que continuaram a manter pressão à equipa de Sérgio Conceição.



Comandantes isolados do campeonato, os campeões nacionais são favoritos a novo triunfo na receção ao Belenenses, podendo recolocar assim em cinco pontos a vantagem para o Benfica, atual segundo classificado e que na terça-feira goleou (5-1) o Boavista.



Do outro lado, surge um Belenenses tranquilamente instalado no sétimo lugar da prova e que na primeira volta apenas cedeu para os 'dragões' nos descontos, perdendo em casa por 3-2.