"É preciso aumentar a aplicação das medidas de combate à violência no desporto"

O desporto tem um cenário mediático em Portugal, e com ele chegam, por vezes, episódios de violência. Em entrevista à TSF, o presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto reconhece "o trabalho que importa levar a cabo nesta área, de uma forma integrada e institucional, atuando num cenário mais de combate e de prevenção geral, mas também criando uma intervenção de fundo e preventiva na origem dos problemas para tentar perceber o diagnóstico a fazer", sublinhou Rodrigo Cavaleiro.

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto vai trabalhar através de "três principais vias; uma é judicial, os processos crimes que vão atuar na esfera dos tribunais, depois a atuação administrativa de âmbito contraordenacional nos ilícitos de âmbito social e o sancionamento disciplinar", explicou o presidente da Autoridade, acrescentando que "esta entidade também vai ter uma missão administrativa que sanciona as contraordenações previstas no regime jurídico."

Lei 39/2009 foi alvo de algumas alterações, e aguarda promulgação do Presidente da República

As novas ferramentas podem garantir outras soluções "para todo o processo ser mais célere e combater a ideia de que há impunidade nestes atos, ou seja, criar uma consequência do atos, e fazer crescer a ideia no público de que quem comete estas infrações, vai ter uma punição", adiantou Rodrigo Cavaleiro.

O presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, explicou ainda que "estas novas novas formas de processo - incluindo o sumaríssimo - vão permitir uma maior rapidez e simplificação para o avanço do processo, tal como o pagamento voluntário da coima".

Mas o fator basilar de prevenção para a exclusão de comportamento de riscos nos eventos desportivos pode passar pela aplicação de proibição de entrada nos recintos desportivos. Rodrigo Cavaleiro sublinha que "as banning orders - um fator de sucesso do modelo inglês - podem ser aplicadas como medidas cautelares sempre que justificável e impedir de imediato a uma pessoa a entrada num recinto, e que possa ser um risco para um espetáculo desportivo, até que a decisão final seja tomada. Mesmo tendo em conta todas as garantias de defesa que o arguido tem direito".

IPDJ "passa a pasta" para APCVD

Até aqui a pasta estava entregue ao Instituto Português do Desporto e da Juventude, mas segundo o presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, isso não é sinal de falhanço da instituição, até porque "essa entidade remonta a momentos anteriores com uma missão muito específica que abrange as áreas da juventude, desporto e com uma missão de apoio e promoção, mas depois recebeu novas funções, obrigando a uma necessidade de adaptação".

Essas novas funções, "mostraram que devia existir uma especialização de uma nova entidade, totalmente dedicada à proteção de valores e não apenas de existencialismo, e assim defender os valores que queremos manter no desporto. Falamos de tolerância, respeito, fair-play e do regime jurídico", disse Rodrigo Cavaleiro.

Mas o sucesso de uma transformação do fenómeno da violência no desporto não depende apenas de uma medida. Nas palavras do líder da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, "esta entidade não serve de panaceia para resolver tudo, mas sim criar um roteiro de criação de soluções e que dependem de um alinhamento de várias entidades que estão ligadas ao desporto".

Medidas constitucionais, ou não?

Algumas das novas medidas incluem a criação de um cartão do adepto e a legalização das claques. Ideias criticadas por alguns setores da sociedade, por entenderem que são anticonstitucionais. Rodrigo Cavaleiro não se pronuncia sobre a constitucionalidade dessas medidas, "deixo isso para os constitucionalistas, mas a lei está aprovada e é importante perceber os direitos dos cidadãos mas também a proteção dos valores como a vida e a integridade de quem assiste a espetáculos desportivos e o papel do estado na garantia desse mesmo direito que a constituição consagra".

Mesmo assim, o presidente da APCVD , diz ainda que "entende o legislador e a interpretação da leitura que faz ao diploma. O cartão do adepto ou a legalização de claques vão permitir obter vantagens. Como identificação de algumas zonas para o controlo de adeptos de risco e também o controlo das próprias medidas de impedimento de acesso aos recintos desportivos", destaca Rodrigo Cavaleiro.

Palavras de Bruno Lage, "são de alguém que aprecia o verdadeiro valor do desporto"

Bruno Lage, treinador do Benfica, criticou recentemente mais um episódio de violência nas bancadas de um estádio em Portugal. Sobre as declarações de Lage, o presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, diz que essas palavras "são de alguém, que aprecia o verdadeiro valor do desporto, vendo nele o veículo de valores que queremos transmitir como são a ética eo fair-play. Ou seja, não gosta de ver esse desporto associado a valores que não queremos, como a violência e a intolerância".

"É preciso aplicar com mais frequência as medidas anti-violência"

Rodrigo Cavaleiro, nesta entrevista à TSF, também reconhece que é preciso atuar e aplicar mais vezes as medidas anti-violência no desporto, "até porque os níveis de aplicação são muito reduzidos em comparação com outras realidades na Europa. Na ação direta desta autoridade temos que assumir uma maior responsabilidade, independentemente do direito a recurso dos arguidos, mas desde logo assumirmos que determinados comportamentos têm que ser excluídos dos espetáculos desportivos com essas medidas, verificando-se que, de facto, não eram aplicadas com a frequência necessária e até com números irrisórios. É necessário que esses números se tornem mais aproximados e desejáveis da prevenção geral que se tenta passar para o público".

A preocupação da violência no desporto é transversal, "por isso é importante termos conversas com as entidades e organizações que estão ligadas às restantes modalidades, mas também temos a noção que o palco mediático do futebol pode ser um exemplo para conseguirmos diminuir esse fenómeno da violência" explicou Rodrigo Cavaleiro.

Também é importante atuar da mesma forma perante "a violência no desporto jovem. É preciso ter um papel junto das entidades locais e autarquias, mas volto a realçar que a APCVD não é uma solução geral para este problema, mas sim uma condição para colocar todos atores a trabalhar em conjunto e sempre na mesma direção".

Como em outras realidades, Portugal tem um problema à sua escala e também é fácil encontrar realidades mais preocupantes que a portuguesa. Ideia sublinhada por Rodrigo Cavaleiro que salienta a importância de "não baixar os braços e ter sempre a vontade de apoiar as políticas públicas em criar um contexto de maior harmonia e respeito para a prática de desporto, porque não podemos negligenciar o papel que o desporto tem enquanto fator de educação cultural e até civilizacional".

APCVD em Viseu para reforçar descentralização

A APCVD abre as portas esta segunda-feira em Viseu, numa sessão que conta com a presença do Ministro da Educação com a tutela do desporto, Tiago Brandão Rodrigues, e do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

O governo escolheu a cidade de Viseu para acolher a sede desta da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, para reforçar os mecanismos de transferência de serviços públicos para o interior do país.

Esta segunda-feira o presidente da APCVD, Rodrigo Cavaleiro, vai aproveitar a ocasião para, apresentar o novo espaço de trabalho e os meios técnicos e humanos ao serviço da entidade.

A sede, com cerca de duas dezenas de funcionários, ficará nas antigas instalações da Universidade Católica Portuguesa, na atual incubadora Vissaium XXI, da cidade de Viseu.