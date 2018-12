E-toupeira: Ministério Público vai recorrer da decisão de ilibar o Benfica

É o Tribunal da Relação de Lisboa que vai apreciar o recurso da decisão anunciada na sexta-feira.

Na decisão instrutória que ilibou a SAD, a juíza argumentou que os indícios de corrupção eram "vagos e imprecisos" e que o Benfica não estava obrigado a vigiar os atos do seu assessor jurídico.

Argumentos com os quais o Ministério Público não concorda e por isso deverá recorrer.

Já Paulo Gonçalves vai ser julgado por corrupção, tal como o funcionário judicial José Augusto Silva, que deixou de estar em prisão domiciliária, mas como recurso do Ministério Público, a palavra final será agora dada pelos desembargadores da Relação.

Na decisão judicial anunciada na sexta-feira, tinham caído ​todos os 30 crimes imputados à Benfica SAD, um crime de corrupção ativa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática.um crime de corrupção ativa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática.

A juíza considerou que os atos de Paulo Gonçalves não podem ser imputados à SAD do Benfica, pelo que não decretou qualquer sanção desportiva para as águias.

Caiu também a acusação sobre Paulo Gonçalves e dos dois oficiais de justiça sobre falsidade informática, assim como o favorecimento pessoal aos dois funcionários judiciais.

O Ministério Público tem agora 20 dias para apresentar recurso junto do Tribunal da Relação.

No debate instrutório, realizado em 3 de dezembro, o procurador do Ministério Público reiterou que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tinha conhecimento das contrapartidas entregues por Paulo Gonçalves aos funcionários judiciais, a troco de informações sobre inquéritos. Pede por isso que o processo siga para julgamento "nos exatos termos da acusação".

Válter Alves, responsável pela acusação, reiterou a tese de uma "teia de interesses e de contrapartidas que havia entre os arguidos", acrescentando que a fase de instrução serviu, essencialmente, "para demonstrar a hipotética normalidade das ofertas".

A defesa da SAD do Benfica alegou, por seu lado, que a fase de instrução reforçou a falta de indícios já verificada no inquérito, razão pela qual pediu que a sua constituinte não seja levada a julgamento. Rui Patrício, um dos advogados da SAD encarnada, disse que a "prova produzida na instrução logrou reforçar os indícios (falta de indícios do inquérito)".

O advogado defendeu que o TCIC só pode proferir despacho de não pronúncia (decisão de não levar a SAD do Benfica a julgamento) quanto aos 30 crimes que lhes estão imputados na acusação do MP, considerando a mesma "frágil, curta, contraditória, sem factos, sem provas, um conjunto de conclusões e ideias genéricas".

Segundo a acusação do MP, Paulo Gonçalves, enquanto assessor da administração da Benfica SAD, e no interesse da SAD, solicitou a funcionários judiciais que lhe transmitissem informações sobre inquéritos, a troco de bilhetes, convites e merchandising.

A acusação do MP considera que o presidente da Benfica SAD, Luís Filipe Vieira, teve conhecimento e autorizou a entrega de benefícios aos dois funcionários judiciais, por parte de Paulo Gonçalves, a troco de informações sobre processos em segredo de justiça, envolvendo o Benfica, mas também clubes rivais.

"José Silva (oficial de justiça) e Júlio Loureiro (escrivão e observador de árbitros), com a promessa de tratamento privilegiado junto do Benfica, designadamente para assistência a jogos em condições favoráveis, aceitaram proceder como solicitado" por Paulo Gonçalves, sustenta a acusação do MP.

O despacho de acusação refere que tais processos "incidiam sobre investigações na área do futebol ou a pessoas relacionadas com este desporto, designadamente inquéritos em curso e em segredo de justiça, em que era visada, ou denunciante, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD, ou os seus elementos".

Os processos pesquisados pelos dois funcionários judiciais, através da plataforma informática Citius, abrangiam também casos "relativos a clubes adversários e seus administradores ou colaboradores".