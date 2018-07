Éder Militão perto de ser jogador do Porto

O jogador brasileiro Éder Militão deverá mesmo deixar o São Paulo para vestir a camisola do FC Porto.

A imprensa brasileira dá o negócio como praticamente fechado, falando em cerca de 4 milhões de euros e ficando o São Paulo com 10% do total de uma futura transferência.



Porém, a TSF sabe que o clube azul e branco teve de aumentar a proposta para garantir um jogador muito desejado por Sérgio Conceição. O técnico portista quer mesmo que o defesa brasileiro já jogue no primeiro encontro oficial da época, a Supertaça, frente ao Desportivo das Aves, a 4 de agosto.

De acordo com a Globoesporte, o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, esteve reunido com o Conselho de Administração para aprovar e dar a transferência como finalizada.

O defesa brasileiro tem contrato com o São Paulo até janeiro de 2019, o que, segundo o mesmo jornal, pode ter enfraquecido o poder negocial do clube, tendo em conta que será um jogador livre na próxima janela de transferências.