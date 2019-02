Era Emiliano Sala. Confirmada identidade do corpo recuperado de avião no Canal da Mancha

As polícia inglesa identificou formalmente o corpo recuperado esta quarta-feira de um avião no Canal da Mancha como sendo o de Emiliano Sala.

A notícia é avançada pela Reuters, que cita um comunicado das autoridades. Este corpo tinha sido retirado dos destroços do avião esta quarta-feira, depois de ter sido localizado na terça-feira. "O corpo trazido esta quinta-feira para o Porto de Portland foi formalmente identificado pelo médico legista de Dorset como sendo o do futebolista profissional Emiliano Sala. As famílias do Sr. Sala e do piloto David Ibbotson já foram informadas. Os nossos pensamentos estão com todos eles", pode ler-se num tweet da polícia de Dorset.

Sala, de 28 anos, tinha descolado de Nantes a 21 de janeiro com destino a Cardiff, onde iria apresentar-se para representar o seu novo clube, o Cardiff City, quando o avião desapareceu dos radares sobre o Canal da Mancha. Os destroços do avião foram localizados no domingo, tendo sido apenas encontrado o corpo do jogador.

Sala, que havia assinado por três anos e meio, foi a maior transferência já feita pelo clube galês, que atualmente luta para se manter na 'Premier League', a divisão maior em Inglaterra.

O argentino iniciou a carreira nos portugueses do FC Crato e representou também o Bordéus, o Orleáns, o Chamois Niortais e o Caen. O atleta tinha sido treinado por Sérgio Conceição, atual técnico do FC Porto, no Nantes, no qual foi companheiro de Sérgio Oliveira, na altura emprestado pelos 'dragões'.

