Espanhóis querem saber onde anda Fábio Coentrão

É a pergunta do dia: onde está Fábio Coentrão? São vários os jornais espanhóis que se questionam acerca do paradeiro do internacional português e a razão de ser é simples: o defesa ainda não se apresentou ao trabalho nos espanhóis do Real Madrid.

A última vez que esteve em campo de forma oficial foi em maio, na altura para representar o Sporting na final da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves. Desde aí, o português praticamente não tem sido avistado, nem física nem virtualmente. O último post de Coentrão foi em junho, no Facebook, quando se despediu da equipa leonina. Daí para cá, nada no Instagram, nada no Facebook.

Em Espanha, diz-se que Coentrão estará no Bairro La Finca a trabalhar com um personal trainer. O contrato com o Real Madrid só acaba daqui a um ano, Coentrão ainda não foi visto no centro de treinos dos ​​​​​​​blancos e, ao que parece, o futuro estará nas mãos do seu empresário, o português Jorge Mendes.