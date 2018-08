Benfica no grupo do Bayern. FC Porto defronta Lokomotiv. Conheça os grupos

O Benfica ficou esta quinta-feira colocado no grupo E da Liga dos Campeões, onde encontra Bayern, Ajax e AEK Atenas.

Os campeões nacionais, FC Porto, ficaram inseridos no grupo D, com Lokomotic, Schalke e Galatasaray. É o regresso dos dragões a Gelsenkirchen.

O sorteio realizou-se esta quinta-feira, no Mónaco. Os portistas entraram na competição por via direta: foram campeões portugueses, atualmente a única forma de entrar diretamente na fase de grupos da liga milionária. Já os encarnados acabaram a época em segundo lugar, pelo que tiveram um caminho mais difícil para percorrer: primeiro eliminaram o Fenerbahçe, na 3.ª pré-eliminatória, e há apenas algumas horas deixaram os gregos do PAOK pelo caminho, no play-off.

Grupos sorteados:

Grupo A - Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco, Club Brugge

Grupo B - Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

Grupo C - Paris SG, Nápoles, Liverpool, Estrela Vermelha

Grupo D - Lokomotiv Moscovo, FC Porto, Schalke 04, Galatasaray

Grupo E - Bayern, Benfica, Ajax, AEK Atenas

Grupo F - Manchester City, Shakhtar, Lyon, Hoffenheim

Grupo G - Real Madrid, Roma, CSKA Moscovo, Viktoria Plzen

Grupo H - ​​Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Eis os potes do sorteio:

Pote 1 - Real Madrid (detentor do troféu), Atletico Madrid (vencedor da Liga Europa), Barcelona, Bayern, Manchester City, Juventus, Paris SG e Lokomotiv Moscovo

Pote 2 - Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar, Benfica, Nápoles, Tottenham e Roma

Pote 3 - Liverpool, Schalke 04, Lyon, Mónaco, Ajax, CSKA Moscovo, PSV Eindhoven e Valência

Pote 4 - Viktoria Plzeň, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Inter, Hoffenheim, Estrela Vermelha de Belgrado e AEK Atenas

