Fernando Pimenta conquista ouro no K1 5000

O canoísta português Fernando Pimenta tornou-se esta tarde campeão do mundo de K1 5.000 metros ao terminar a corrida desta tarde, disputada em Montemor-o-Velho, em primeiro lugar.

Ouça a peça de Teófilo Fernando sobre um fim de semana histórico para a canoagem portuguesa.

O atleta natural de Ponte de Lima esteve na frente da corrida durante toda a prova e revalida assim o título dos 5.000 metros, repetindo o êxito alcançado em Racice, na República Checa, em 2017.

Já este sábado, Pimenta tinha conquistado a medalha de ouro de K1 1000 metros. No fim da prova deste domingo, em que juntou os 5.000 metros ao seu palmarés, Fernando Pimenta explicou que o segredo do seu sucesso é "muito trabalho, acreditar e nunca se dar por satisfeito". O canoísta aproveitou ainda para agradecer o apoio do público português, naquele que foi quase um "estádio", na opinião do atleta.

Fernando Pimenta revela o "segredo" do seu sucesso.

Fernando Pimenta garante que sempre acreditou que era possível conquistar estas duas medalhas, apesar de muitos desconfiarem desses sucessos. O português sentiu-se à vontade na prova e revelou que "sinceramente, ainda dava para (esforçar) mais um pouco", algo que não chegou a ser necessário. Para conquistar a medalha de ouro, o canoísta de Ponte de Lima completou a prova em 21.42,196 minutos, batendo o dinamarquês René Poulsen, por 1,527 segundos, enquanto o espanhol Javier Hernanz terminou em terceiro, a 4,369.

Canoísta português revela que ainda conseguia "dar mais".

As medalhas de Fernando Pimenta foram as únicas conquistadas por Portugal nos mundiais.