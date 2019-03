Festejos em reposta a Simeone trazem problemas a Ronaldo. UEFA abriu investigação

A UEFA anunciou, esta segunda-feira, que abriu uma investigação disciplinar a Cristiano Ronaldo, na sequência dos festejos no jogo entre a Juventus e o Atlético de Madrid, na última semana.

PUB

Durante o jogo de segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Ronaldo, que fez um hat-trick, festejou os golos com gestos considerados impróprios. A ação foi interpretada como uma resposta aos festejos de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, no jogo da primeira mão, que os espanhóis venceram por 2-0.

A conclusão do inquérito será conhecida já no próximo dia 21 de março, quando a Comissão de Ética e Disciplina da UEFA volta a reunir-se.

Na ocasião, a UEFA também abriu um processo disciplinar a Simeone, que resultou apenas numa multa de 20.000 euros.



Em relação a Cristiano Ronaldo, o Comité de Ética e Disciplina da UEFA tomará uma decisão na sua próxima reunião, marcada para quinta-feira.



A Juventus, equipa em que também alinha o português João Cancelo, defrontará nos quartos-de-final da 'Champions' o Ajax, equipa que tem em Bruno Varela, emprestado pelo Benfica, o habitual suplente.



A primeira mão entre holandeses e italianos está agendada 10 de abril em Amesterdão, e a segunda em Turim, seis dias depois.