Final da Taça da Liga entre FC Porto e Sporting vai ter dois videoárbitros

A final da Taça da Liga de futebol entre o FC Porto e o Sporting vai contar com dois videoárbitros de serviço, e ainda um videoárbitro assistente, disse, esta sexta-feira, à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A decisão foi tomada pelo Conselho de Arbitragem da FPF e segue o modelo adotado pela FIFA no Mundial de 2018, disputado na Rússia.



O FC Porto e o Sporting vão discutir a final da Taça da Liga no próximo sábado, às 19h45, em Braga.