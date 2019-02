Direto: Florentino e Gedson titulares na receção do Benfica ao Galatasaray

PUB

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Florentino, Gedson, Pizzi, Cervi; João Félix e Seferovic.

Onze do Galatasaray: Muslera, Ferreira, Belhanda, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Luyindama, Marcão, Nagatomo, Feghouli e Diagne.

Suplentes do Benfica: Svilar, Corchia, Gabriel, Jonas, Zivkovic, Samaris e Rafa.

Suplentes do Galatasaray: Cipe, Calik, Inan, Gumus, Bayram, Akbaba e Akgun.

Benfica tenta um lugar nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, num cenário muito mais favorável às 'águias', que venceram fora o Galatasaray no primeiro jogo (2-1), em Istambul.



O jogo no Estádio da Luz tem início marcado para as 20h00, o treinador benfiquista Bruno Lage não conta com Jardel, Fejsa, nem com Salvio - que apontou o 1-0 em Istambul -, todos lesionados.

Siga ainda o Sporting-Villarreal em direto na TSF.