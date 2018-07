Gelson Martins confirmado no Atlético de Madrid

O internacional português Gelson Martins foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Atlético de Madrid. O extremo assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Gelson Martins foi um dos nove jogadores que rescindiram contrato com os leões em junho. Na última temporada em Alvalade, sob comando de Jorge Jesus, o jogador de 23 anos rubricou a sua melhor época da carreira. Participou em 52 jogos e apontou 13 golos.

A imprensa desportiva adiantava na manhã desta quarta-feira que o jogador já se encontrava em Madrid para se vincular aos colchoneros. Recorde-se que Gelson Martins tinha uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros pelo clube de Alvalade, mas ainda não é claro se houve acordo entre as partes.

De acordo com o jornal As, em cima da mesa estava uma proposta de 15 milhões de euros mais 10 por objetivos. No entanto, os detalhes deste negócio não foram revelados pelo clube colchonero.

Inicialmente o Altético comunicou de forma oficial que Gelson tinha rubricado um contrato de seis temporadas mas corrigiu logo depois para apenas cinco.