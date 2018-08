Gudelj chega ao Sporting para "ser campeão"

O Sporting apresentou, esta quinta-feira, no Auditório Artur Agostinho (Estádio José Alvalade XXI), o novo reforço para o meio campo, Nemanja Gudelj. O internacional sérvio, por 22 vezes (marcou 1 golo), chega da equipa chinesa do Guangzhou Evergrande, para representar os leões até ao final desta época.

O emblema verde e branco procurava um substituto para o internacional português William Carvalho, que tinha rescindido com o clube, alegando justa causa, após o ataque à Academia em Alcochete, a 15 de maio. Entretanto o Sporting conseguiu chegar a acordo com o médio e com o Bétis (atual emblema de William), da liga espanhola, de modo a ser ressarcido em 20 milhões de euros.

Durante a apresentação, Gudelj garantiu estar preparado para se estrear, embora admita que ainda precisa de algum tempo para entrar no ritmo.

"Estou pronto. Quando o treinador quiser, estou pronto para jogar. Fiz os testes médicos e disseram-me que estou muito bem fisicamente. Penso que treinando durante uma ou duas semanas estarei a cem por cento de certeza", afirmou o sérvio.

"Espero ser campeão (pelo Sporting). Este ano vamos jogar a Liga Europa, mas este clube quer sempre mais. Sei que se formos campeões este ano, no próximo iremos jogar a Liga dos Campeões", sublinhou.

O atual presidente da SAD sportinguista, José Sousa Cintra, destaca a importância que Gudelj terá na equipa, lembrando que é um jogador internacional e que vem para ajudar o clube.

"É um jogador de seleção e vem para ajudar o meio-campo do Sporting. É um jogador que pode jogar na posição seis ou a oito", explicou o dirigente.

"Foi o jogador que mais lutei para vir para o Sporting. Vai dar um grande contributo, para que possamos ser campeões, que é o que os sportinguistas e todos os portugueses esperam"

"O Sporting hoje tem a equipa praticamente completa, não necessitamos de mais nenhum jogador. Temos jogadores que vêm ajudar a equipa a lutar pelo título", concluiu o Sousa Cintra.

O treinador do Sporting, José Peseiro, ainda não pode contar com Gudelj para o dérbi com o Benfica, que se joga este sábado, às 19h00, no Estádio da Luz, em jogo da 3.ª jornada da liga portuguesa. O jogo terá relato na TSF.