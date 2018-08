Inês Henriques é campeã da Europa de 50 quilómetros marcha

É mais uma vitória de Inês Henriques. A atleta junta ao título mundial e ao recorde do mundo o ouro nos Europeus.

A marchadora de 38 anos, do clube de natação de Rio Maior, dominou a prova desde o primeiro quilómetro. Terminou com 4h09m21s.

A segunda classificada foi a atleta ucraniana Alina Tsviliy, com mais 3 minutos e 23 segundos. O pódio fechou com a espanhola Júlia Takács.

Inês Henriques é detentora do recorde mundial de 50 quilómetros marcha. No ano passado, em Londres, foi campeã do mundo com o tempo 4h05m56s.

Na prova masculina, Pedro Isidro é o único português em prova, depois da desistência de João Vieira. Ficou na 23.ª posição. Em relação a Inês Henriques, demorou mais 2 minutos e 23 segundos.

Este ano, os Europeus de Atletismo decorrem em Berlim, na Alemanha.