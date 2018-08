Já é oficial: Diaby assina pelo Sporting

O Sporting e o Club Brugge chegaram a acordo, esta madrugada, para a transferência de Abdoulay Diaby para o clube português.

Diaby assinou com o Sporting um contrato válido para as próximas cinco épocas, de acordo com os 'leões'. O jogador fica com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

A mudança do avançado maliano para Alvalade foi já oficializada no site oficial do clube belga .

Abdoulay Diaby, de 27 anos, tinha chegado a Lisboa já na segunda-feira, para fazer exames médicos. A conferência de imprensa de apresentação do jogador estava mesmo marcada para a noite de segunda-feira, mas as negociações entre os dois clubes só foram fechadas já esta terça-feira.

Diaby jogava no Club Brugge, onde fez 108 jogos e marcou 36 golos, desde 2015, tendo antes passado por dois clubes franceses, o Lille e o Sedan.