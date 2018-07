Já são conhecidas as horas dos jogos da primeira jornada da I Liga

A Liga Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira à tarde, na sua página oficial , as datas e os horários dos jogos referentes à 1.ª jornada do campeonato 2018/19.

O jogo inaugural, da versão 2018/19 da Liga portuguesa, irá acontecer no dia 10 de agosto (sexta-feira), com o Benfica a receber o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz.

Sábado, dia 11 de agosto:

O V. Setúbal recebe o D. Aves, pelas 16h30, no Estádio do Bonfim.

Na Madeira haverá duelo insular, marcado para as 16h30. O Marítimo recebe, no Estádio dos Barreiros, os açorianos do Santa Clara, recém-promovidos ao 1.º escalão do futebol português.

Mais tarde, pelas 19h00, o Tondela recebe o Belenenses, e a fechar o dia, o destaque vai para a estreia dos campeões nacionais, que recebem o D. Chaves, no Estádio do Dragão, num encontro marcado para as 21h00.

Domingo, dia 12 de agosto:

O Sporting estreia-se no campeonato no terreno do Moreirense, com o pontapé de saída marcado para as 16h00.

Mais tarde, o Rio Ave desloca-se a Santa Maria da Feira, para defrontar o Feirense (18h30). O último encontro do dia, marcado para as 20h30, opõe o SC Braga ao Nacional, que viaja da Madeira.

Segunda-Feira, dia 13 de agosto:

Portimonense e Boavista FC encerram a jornada, às 20h15, no Estádio Municipal de Portimão.