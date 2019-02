Jefferson e Borja no onze do Sporting. Keizer repete a fórmula do jogo com o Braga

PUB

Onze do Villarreal: Andrés Fernández; Llambrich, Mario Gaspar, Ruiz, Pedraza; Javi Fuego, Funes Mori, Trigueros; Fornals, Raba e Moreno

Onze do Sporting: Salin; Coates, Ilori, Borja; Ristovski, Jefferson, Gudelj, Wendel; Bruno Fernandes, Diaby e Dost

Suplentes do Villarreal: Asenjo, Álvaro, Iborra, Ekambi, Cazorla, Morlanes e Quintillá

Suplentes do Sporting: Renan, André Pinto, Raphinha, Luiz Phellype, Jovane, Miguel Luis e Thierry Correia

O Sporting viajou para Espanha sem Acuña, expulso na primeira mão, e resta saber se o treinador holandês Marcel Keizer apostará numa defesa com três centrais (Tiago Ilori, Coates e Borja), que tanto sucesso teve com o Sporting de Braga (3-0).



Nos 19 convocados dos 'leões' entraram, em relação ao jogo com o Braga, um terceiro guarda-redes, Diogo Sousa, o médio Miguel Luís e o avançado Jovane Cabral, bem como o defesa Thierry Correia, da equipa B.



O jogo entre o Villarreal, equipa que regressou às vitórias no campeonato espanhol no domingo -- frente ao Sevilha (3-0) -, após dez jogos sem vencer, e o Sporting tem início agendado para as 17:55 (horas de Lisboa).