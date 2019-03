Corona renova com o FC Porto até 2022

O futebolista internacional mexicano Jesús Corona renovou esta sexta-feira contrato com o FC Porto até 2022, anunciaram os campeões nacionais, na rede social Twitter.

O extremo, de 26 anos, contratado aos holandeses do Twente em 2015, por 10,5 milhões de euros (ME), tinha contrato em vigor com os 'dragões' até 2020, tendo prolongado o vínculo por mais duas temporadas.

Corona, que soma 157 jogos e 22 golos com a camisola dos 'dragões', tinha uma cláusula de rescisão de 50 ME, não se sabendo, por enquanto, se a mesma se manteve ou foi alterada.

"Estou muito contente por atingir este objetivo e agradeço a todos. Vou fazer tudo para devolver esta confiança. Sinto-me muito feliz pela confiança demonstrada. Espero continuar a trabalhar como tenho feito e que a equipa alcance os objetivos que tem para alcançar", afirmou Corona, em declarações reproduzidas no site oficial do FC Porto.

O mexicano, que está a cumprir a quarta temporada no Dragão, considerou estar a realizar "a melhor época" ao serviço dos portistas e revelou um sentimento de "amor à camisola".

Já o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, afirmou que esta renovação é "o reconhecimento do valor" de Corona e "um sinal de confiança" dos 'azuis e brancos' no internacional azteca.

Jesús Corona representou o Monterrey, do México, e o Twente, da Holanda, antes de chegar ao FC Porto, no arranque da temporada 2015/16. Nessa época, sob o comando de Julen Lopetegui, Rui Barros e José Peseiro, o extremo realizou 35 partidas e marcou oito golos, enquanto na seguinte, com Nuno Espírito Santo, anotou seis tentos em 41 encontros.

Na temporada transata, já com Sérgio Conceição ao leme, Corona contabilizou 41 partidas e três golos, ao passo que na atual leva 40 presenças (29 como titular) e cinco golos.

Ao serviço dos 'azuis e brancos', o internacional mexicano conquistou um campeonato e uma Supertaça Cândido de Oliveira, ambos no ano passado.