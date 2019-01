Direto: Benfica procura voltar ao 2.º lugar. Portimonense 0-0 Benfica (1.ª parte)

Onze do Portimonense: Ricardo Ferreira; Vítor Tormenta, Ruben Fernandes, Jadson e Manafá; Pedro Sá, Ewerton e Dener; Paulinho, Jackson e Nakajima.

Onze do Benfica: Odysseas Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Zivkovic, Cervi e Jonas

O Benfica joga no terreno do Portimonense e procura uma vitória que lhe permita colocar o líder FC Porto sob pressão, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



No Algarve, os 'encarnados' podem somar a sua sexta vitória seguida no campeonato e colocar-se provisoriamente a um ponto dos 'dragões', que somam 36 pontos só na quinta-feira visitam o Desportivo das Aves.



A equipa de Rui Vitória tem, no entanto, um teste complicado, já que o Portimonense, depois da derrota na primeira jornada, com o Boavista, não voltou a perder em casa, onde soma quatro triunfos em sete jogos, incluindo um sobre o Sporting (4-2).



Com vitórias sobre o Setúbal e o Feirense nas duas últimas rondas, o conjunto orientado por António Folha segue no nono lugar, com 20 pontos.