"Jonas não está convocado para este jogo e para o próximo logo se verá"

O treinador do Benfica limitou-se esta segunda-feira a dizer que Jonas não será convocado para o jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol, diante do Fenerbahçe, esta terça-feira (20h00), sem esclarecer se o avançado vai continuar no clube da luz.

Rui Vitória recusou-se a dar grande ênfase às informações que dão como certa a saída do avançado brasileiro, mas não foi conclusivo na justificação, sublinhando apenas que o jogador "não reúne as condições" necessárias para o primeiro desafio oficial da época.

"Jonas não vai estar amanhã [terça-feira]. Não reúne as condições que eu entendi para estar convocado. Perante o contexto não reúne essas condições e, mais do que isso, é um jogador que está connosco. Não está convocado para este jogo e para o próximo jogo logo se verá", disse o treinador, em conferência de imprensa.

Na terça-feira, o Benfica recebe a equipa turca no Estádio da Luz, pelas 20h00, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions, com o segundo desafio a realizar-se no próximo dia 14, pelas, 19h00, em Istambul, na Turquia.