Jorge Jesus espera que dérbi Sporting-Benfica "seja um grande jogo"

"É um dérbi, uma meia-final da Taça de Portugal. No ano passado para irmos [Sporting] à final tivemos de eliminar o FC Porto, agora [o Sporting] tem a possibilidade de eliminar o Benfica. Espero lá estar e que seja um grande jogo", disse aos jornalistas o técnico, à margem do Fórum dos treinadores que decorre em Portimão, no Algarve.

Jorge Jesus é um dos treinadores que vai intervir, pelas 16h45, no Fórum da Associação Nacional dos Treinadores Portugueses (ANTP), onde participa no painel "Treino em Contextos Diversos", juntamente com os técnicos José Peseiro, Vítor Oliveira e Bruno Travassos (treinador de futsal).

À chegada ao Portimão Arena, onde decorre o encontro de treinadores, Jorge Jesus falou também do campeonato português de futebol, considerando que a luta pelo título está resumida a duas equipas, Benfica e FC Porto, reconhecendo que os 'encarnados' "podem estar em vantagem em termos de confiança".

"A pontuação é igual, mas face à recuperação do Benfica é natural que os jogadores estejam um pouco mais confiantes, mas a vitória do FC Porto em Braga também foi muito importante para os jogadores do Porto", sublinhou.

Questionado sobre se tinha muitas saudades do futebol português, o treinador disse sentir, sobretudo, "muitas saudades de Portugal", país para onde pensa regressar depois da saída para a Arábia Saudita.

"Saí com esse propósito [de regressar]", concluiu.