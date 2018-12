"Com efeito imediato." José Mourinho já não é treinador do Manchester United

O Manchester United anunciou, esta terça-feira, que o contrato que ligava José Mourinho ao clube inglês terminou.

Num comunicado divulgado na página oficial do clube, o Manchester United afirma que o treinador português "deixa o clube com efeito imediato".

"O clube gostaria de agradecer ao José pelo seu trabalho durante o tempo que passou no Manchester United e deseja-lhe sucesso para o futuro", lê-se na nota publicada.

O Manchester United adianta ainda que irá indicar um treinador interino "até ao final da atual época", enquanto o clube procura "um novo treinador a tempo interior".

José Mourinho, de 55 anos, chegou a Manchester em 2016/17, a única época em que alcançou títulos no clube, a Taça da Liga inglesa e a Supertaça.



O Manchester United ocupa, nesta altura, o sexto lugar do campeonato, a 19 pontos do líder, o Liverpool.