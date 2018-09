"Juntámos forças." Madeira Rodrigues abdica de candidatura para apoiar Ricciardi

Pedro Madeira Rodrigues abdicou da candidatura à presidência do Sporting para apoiar de José Maria Ricciardi.

Segundo confirmaram à TSF fontes de ambas as candidaturas, o acordo foi fechado na madrugada desta terça-feira.

"Juntámos forças", disse à TSF Madeira Rodrigues, que agora vai integrar a lista encabeçada por Ricciardi.

Mais pormenores sobre este acordo serão divulgados ainda esta terça-feira.

As eleições no Sporting, agendadas para o próximo sábado, dia 8, passam assim a contar com seis listas: João Benedito (lista A), Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G).

Segundo a última sondagem, publicada esta terça-feira pelo jornal Record, Frederico Varandas e João Benedito são os favoritos dos sócios para assumir a liderança dos leões, com empate técnico no inquérito.