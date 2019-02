Lage satisfeito com o jogo e exibição benfiquistas

O Benfica derrotou este domingo o Sporting por 4-2, aumentado para oito pontos a vantagem que tem sobre os leões. No final da partida, Bruno Lage destacou o trabalho dos jogadores.

"Pedimos aos jogadores que colocassem em prática tudo o que têm feito nos treinos, e foi isso que fizeram", explicou o treinador benfiquista. Houve, no entanto, um feeling que acabou por se efetivar: "senti que o nosso jogo ia sair, e saiu bem, estou satisfeito com o jogo e também com a exibição", revelou Bruno Lage.

Para o técnico encarnado, houve "40 minutos fantásticos", dos quais destaca a recuperação de "muitas bolas no meio campo", declarando mesmo sobre a sua equipa: "estivemos sempre por cima."

Já esta quarta-feira há novo duelo da 2.ª Circular, desta feita na Luz e a contar para a Taça de Portugal. Sem querer adiantar demasiado, Lage comentou apenas que "será outro jogo." Ainda assim, há algo que dá conforto da sua equipa: "é o que estamos a construir, treino a treino, jogo a jogo".

