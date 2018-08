Lisboa vai receber Europeus de natação em 2021

Lisboa vai receber os Campeonatos Europeus de piscina curta em dezembro de 2021, anunciou esta terça-feira a Liga Europeia de Natação (LEN), após uma reunião em Glasgow, onde decorrem os Campeonatos da Europa.

"Estamos muito felizes e orgulhosos que a natação de grande nível volte a Portugal. Lisboa é uma grande cidade e o local proposto garante que iremos assistir a outro excelente evento de piscina curta em dezembro de 2021", afirmou o presidente da LEN, Paolo Borelli, citado em comunicado.

A decisão favorável à candidatura apresentada pela Federação Portuguesa de Natação de acolher o campeonato na Altice Arena, que tem capacidade até 20 mil pessoas sentadas, foi tomada por unanimidade.

Na reunião em Glasgow, a LEN anunciou também que o Campeonato Europeu de Saltos para a água vai voltar a ser organizado em Kiev, na Ucrânia, em 2019, depois de uma "edição de grande sucesso" em 2017.

Além do europeu de piscina curta, a Federação Portuguesa de Natação propôs acolher mais eventos internacionais, nomeadamente a organização do Europeu de polo aquático em 2021, no Funchal, que já vai receber o Europeu de juniores femininos de polo aquático de 2019.

Candidatou-se também à realização em Setúbal da etapa de qualificação de águas abertas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, em Setúbal.