Matheus Pereira volta a ficar fora dos convocados. Renan é novidade.

O Sporting estreia-se este sábado no Estádio José Alvalade, em jogos oficiais, em jogo da 2.ª jornada da liga portuguesa, frente ao Vitória de Setúbal.

O treinador José Peseiro anunciou, esta sexta-feira, a convocatória para o encontro frente aos sadinos, onde não consta o nome de Matheus Pereira. O extremo brasileiro, de 22 anos, já tinha estado ausente do banco de suplentes (apesar de ter sido convocado, foi um dos dois preteridos dos 19 jogadores que aparecem na ficha de jogo), na primeira jornada do campeonato, que culminou com a vitória leonina por 3-1, no reduto do Moreirense.

O camisola 7 dos verdes e brancos não pareceu agradado com a decisão de Peseiro e reagiu na sua página oficial do Twitter.

Na conferência de imprensa, que aconteceu esta sexta-feira à tarde no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, José Peseiro apenas tinha garantido a titularidade do guarda-redes Romain Salin. O francês já na última jornada foi o dono da baliza sportinguista, devido à lesão do reforço italiano, Emiliano Viviano.

Viviano lesionou-se no aquecimento do último jogo, e portanto não foi chamado para a partida frente aos setubalenses. Em sentido contrário, o outro reforço para a baliza dos leões, o brasileiro Renan, que chega por empréstimo do Estoril (II liga portuguesa), estreia-se numa convocatória pelo Sporting.

Em relação à primeira convocatória oficial da temporada, sai também o extremo Carlos Mané, que tinha feito companhia a Matheus Pereira na bancada, e entra o médio brasileiro Wendel.