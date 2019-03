Nasceu a 4 de janeiro de 1995, filho de Paulo Oliveira, antigo piloto, e de Cristina Oliveira, médica.

Desde cedo, como conta o pai, em entrevista à TSF, no programa "Uma questão de ADN", o filho mostrou interesse por motos, tendo recebido a primeira, quando ainda tinha 2 anos. Tem no pai um dos maiores fãs do seu percurso, nas suas palavras "É sempre um orgulho. Qualquer resultado é um orgulho, só o fato de estar ali é um orgulho imenso, e a vitória é a cereja no topo do bolo".

Paulo fala sobre o "bichinho" para as motos do filho, como algo que se foi desenvolvendo e crescendo com o tempo, o filho acompanhava o pai nalgumas corridas e concentrações de motos, mas, diz que era necessário um equilíbrio, pois, em troca de uma porta para este mundo motorizado, Miguel tinha que sair-se bem na escola, nas palavras de Paulo "eu proporcionava as motos, e ele pagava com estudos", é assim desde que o piloto teve a sua primeira Metrakit (fabricante de motos italiana especializada em construir veículos para jovens) aos nove anos de idade e que começou a competir. Para o pai, foi um bom investimento, referindo também, que pode resultar com outras crianças entrarem no mundo do motociclismo.

Os ferimentos inerentes à prática do desporto são, muitas vezes, razão para os pais, ou um deles, ser contra o filho/a ingressar na atividade. No caso de Miguel Oliveira, da parte do pai, como ex piloto, o apoio foi mais fácil, mas, a mãe, Cristina, como médica, poderia pôr algum entrave, para sorte do piloto português, tal não foi o caso. A família apoiou bastante o piloto, e, dada a profissão de Cristina, facilitou a continuação de Miguel no desporto, quando este se magoava.

Paulo, explica que, apesar de lesões serem comuns no desporto, e que ninguém está isento de algum ferimento, é mais fácil deixar o filho competir num ambiente controlado, com assistência de médicos, ambulâncias no local, do que viajar de mota no dia-a-dia, é também, um pensamento que descansou a família toda quando o piloto começou a competir.

Fora das pistas, Miguel Oliveira não tem apenas as motos na sua vida, o seu progresso escolar, fruto do acordo como pai para ter boas notas, permitiu-lhe ingressar no curso de medicina dentária. Como diz na entrevista, quando feriu um dos dedos, ficou bastante intrigado sobre o funcionamento ósseo do corpo humano, despertando assim, um interesse para estudar o funcionamento do corpo humano. A vertente de dentária veio por influências de um amigo chegado, mas, por ser um curso muito prático, como diz Miguel, e por ter a faculdade perto de casa, inclusive, o jovem vê futuro em prosseguir com a profissão após a sua carreira no desporto motorizado.

Afirma não conseguir identificar quando deixará o percurso competitivo em duas rodas, para seguir o rumo profissional de médico dentista, nas suas palavras "não consigo pôr um prazo para deixar de andar de mota, isso para mim é o mais complicado. Imaginar a desligar-me do mundo das motas, para poder exercer a minha profissão, neste momento, aos 22, é o mais difícil de idealizar. Desconectar-me da minha paixão para exercer uma profissão"

Descreve um motociclista como uma estrela cadente "Chegamos muito alto, brilhamos, mas depois apagamos. Não conseguimos estar no estrelato durante tantos anos, e poder viver das motas a vida inteira"

A escolha de dentária, vem como plano B. O piloto, apesar de ter apenas 24 anos, já está a pensar na vida depois das 2 duas rodas, tem esta profissão como segurança para o futuro, pois pode praticá-la em qualquer parte do mundo. Apesar deste plano secundário, não exclui outros projetos como ter a própria equipa, ser assessor de outro piloto.

Numa segunda entrevista, desta vez, com Fernando Alves na Manhã TSF, foi mencionado que o presidente da Federação Internacional de motociclismo, Jorge Viegas, considera o jovem é "um piloto já de topo mundial". Na primeira entrevista em 2017, o piloto ainda integrava o escalão de Moto 2, mas, é agora membro do escalão máximo do motociclismo para a época de 2019.

Miguel tem consciência de que o seu percurso até aqui foi bom, mas sabe que ainda h´a muito caminho pela frente, " Sei que estou num percurso longo até chegar ao topo do MotoGP, mas já estou na categoria e esse era talvez o passo mais difícil de dar, mas, agora, tenho que continuar a trabalhar da mesma forma, focado, e chegar ao topo, também, da categoria rainha"

Sobre a sua subida para o escalão mais alto do desporto, diz que teve de trabalhar muito, e mostrar-se o mais possível para as equipas que estavam à procura de novos pilotos, acabando por integrar uma equipa já familiar, a austríaca, KTM em parceria com a Redbull. Embora tenha subido de escalão, a família da KTM, já lhe é bastante bem conhecida, os dois já estão associados desde que o piloto estava no escalão Moto 3, em 2015, sendo que, voltaram a encontrar-se nas épocas de 2017 e 2018, já no escalão acima.

Esta mudança de divisão, significou também, mudar o número de piloto, passou do 44, para o 88, algo que foi difícil, e explica porquê "Desde pequeno que uso o 44 e para mim tornou-se complicado pensar sequer noutro número. Quando comecei a pensar mais a sério em que número usar o 88 fazia sentido, é um número par, repete-se a si mesmo e no MotoGP é tudo a dobrar".

Salienta também, que nesta prova os construtores também têm um papel importante, a sua equipa, KTM, tem apenas 2 anos de experiência, e isso é uma desvantagem. No entanto, acredita que têm todos os meios necessários para desenvolverem uma mota, que seja competitiva com as restantes em competição.

Acrescenta, que neste nível, as motas são bastante complexas em termos eletrónicos e mecânicos, que levou a uma adaptação por parte da equipa toda, não só o piloto, para que tudo possa correr o melhor possível, alcançando assim, as classificações que ambicionam

Apesar de toda a tecnologia, o piloto ainda é quem está em controlo, é quem muda as configurações em qualquer parte durante a corrida, e, sobretudo, é quem conduz e faz render o veículo, ao seu máximo potencial.

Com número mais alto, escalão mais elevado, responsabilidade acrescida, o piloto português defronta agora adversários de mais como Valentino Rossi, Marc Marquéz, Jorge Lorenzo, mas diz que todos os outros nomes na corrida são muito fortes, nas suas palavras "é difícil sequer não contar com um".

Miguel Oliveira, espera, que o seu sucesso no mundo do motociclismo, traga de volta a prova rainha a Portugal, pois, é um sonho do piloto, poder competir na prova mais importante da modalidade, no seu país. Acrescenta, os fãs que seguem o desporto, bem como o piloto, gostariam de ver a prova em território nacional, admite, que os mercados para receber a grande prova do motociclismo, são competitivos e com bastantes condições económicas.

O sucesso do piloto, traduz-se também, num prestígio de igual envergadura, com Miguel a ser convidado para abrir um novo túnel em Graz, na Aústria. Conta, que o patrocinador, Redbull, aposta na criação de contéudos diferentes, que normalmente algumas empresas não tomam a inicativa. O túnel em questão, estava fechado para manutenção, e, surgiu a ideia de fazer a abertura do túnel com um veículo de Moto GP, com Miguel ao controlo da moto.

Dentro da sua nova (já familiar) equipa, o português diz que a KTM, tem dado todas as condições que precisa "é algo que é notório, e que eu não me posso queixar tanto na Moto3, como na Moto2, tive sempre um acompanhado muito personalizado por parte da KTM". Uma particularidade bastante imporante, pois, como diz Miguel na entrevista, a moto, e tudo o resto é diferente, pelo que o início, é um período de adaptação para melhor entender o veículo, e para a equipa poder fazer as alterações necessárias, também, para Miguel ficar mais habituado aos controlos da moto, bem como, a sua eletrónica.

No final da entrevista, Miguel, prometeu que estará para breve a obtenção da carta de moto, o piloto, embora já com extensa experiência em duas rodas, ainda não está habilitado a andar de moto fora das pistas.