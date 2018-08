Miguel Oliveira sofre queda aparatosa nos treinos livres

Não ganhou para o susto. Durante os treinos livres do Grande Prémio da Áustria em Moto2 Miguel Oliveira foi abalroado pelo piloto Iker Lecuona.

Devido ao piso molhado, no final da reta da meta, o espanhol não conseguiu travar e foi embater na traseira da mota de Miguel Oliveira. O piloto português acabou por sofrer uma queda aparatosa, bateu com a cabeça no chão e ainda levou com a mota de Lecuona.

Visivelmente chateado, Miguel Oliveira levantou-se pelo próprio pé, sem problemas físicos aparentes, e deu por terminada a participação nos treinos livres. O piloto está apto para as qualificações agendadas para o início da tarde deste sábado.

Depois do acidente, Iker Lecuona dirigiu-se à box da equipa do piloto português para pedir desculpa.

Miguel Oliveira terminou os terceiros treinos livres em quarto lugar, com um tempo de 1'39.3999.