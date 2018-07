Ministros croatas vestem a camisola pela seleção nacional

O governo croata 'entrou em campo' na última reúnião de gabinete, esta quinta-feira, com as cores da seleção nacional.

Na abertura dos trabalhos, o primeiro-ministro destacou a vitória da Croácia frente à Inglaterra e consequente chegada à final do Mundial de Futebol 2018, na Rússia, como a "melhor promoção possível para o país a nível global".

"É sucesso para um pequeno país com um grande coração", reforçou , Andrej Plenkovic, citado pela Reuters.

França e Croácia disputam no domingo uma final inédita do Campeonato do Mundo de futebol, com os gauleses a terem o estatuto de favoritos.



Foi há 20 anos, no Mundial 1998, que a França, a atuar em casa, eliminou a Croácia nas meias-finais (2-1), naquela que era até agora a melhor campanha dessa seleção, que acabou por terminar no terceiro lugar.