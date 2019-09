Momento histórico. Surfista Frederico Morais apurado para os Jogos Olímpicos 2020

Por Judith Menezes e Sousa com Sara Beatriz Monteiro* 14 Setembro, 2019 • 09:45 Partilhar este artigo Facebook

Frederico Morais garantiu, esta manhã, o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. No campeonato mundial de seleções, que está a decorrer na praia de Miyazaki, no Japão, Kikas - nome pelo qual é conhecido - assegurou a primeira vaga olímpica para Portugal.



O presidente da Federação Portuguesa de Surf, João Aranha, assinala, em entrevista à TSF, um momento marcante na História da modalidade: "Isto é um momento histórico, porque conseguimos a primeira vaga no primeiro momento de qualificação possível em termos da Federação Mundial de Surf. Foi um momento histórico em Portugal. É a primeira vez que se consegue. Se pensarmos bem, só vão dez países aos Jogos Olímpicos e, neste momento, Portugal é, para além da França, o único país da Europa que já está qualificado.

O presidente da Federação continua a sonhar alto e espera que Kikas chegue, este domingo, ao título de campeão mundial na praia de Miyazaki: "O nosso objetivo é que o Kikas seja campeão do mundo amanhã."

Frederico Morais "muito orgulhoso" com apuramento olímpico

O surfista português Frederico Morais mostrou-se "muito orgulhoso" pelo feito conquistado este sábado.

"É um dia muito especial. Ter conseguido esta vaga para Portugal deixa-me muito orgulhoso, não há muitas palavras. Ainda não digeri bem porque achava que hoje ainda havia mais campeonato e estou focado na prova, mas agora que deram off já vai dar para celebrar um bocadinho este feito com a seleção e com a família, pelo telemóvel", disse Kikas, de 27 anos.

Frederico Morais assegurou a vaga ao garantir que vai sair da prova japonesa como o melhor europeu, já que é o único representante do velho continente ainda em prova.

"Ser o primeiro português a conseguir apuramento para os Jogos Olímpicos sabe muito bem. Só há muito pouco tempo é que comecei a sonhar. Quando se começou a falar disto e começou a ser mais palpável, defini isso como objetivo para mim, ser um atleta olímpico e levar Portugal e o surf português ao mais alto nível, dar a conhecê-lo ao Mundo inteiro", explicou à sua assessoria.

O facto de o apuramento ter sido conseguido após grandes batalhas aumentam a satisfação: "Conseguir isto depois de uma semana de heats difíceis, frente aos melhores surfistas do Mundo... conseguir uma vaga para Portugal é um orgulho e o culminar de um grande dia".

*com Lusa