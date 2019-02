Nani está a um pequeno passo de deixar o Sporting

Nani está prestes a abandonar o Sporting Clube de Portugal e rumará ao Orlando City, da Major League Soccer (MLS), o principal campeonato de futebol dos EUA e do Canadá.

O avançado português terá recebido uma proposta do clube americano e está muito próximo de sair da equipa liderada por Marcel Keizer, sete meses após "voltar a casa", segundo sabe a TSF.

O jogador que começou no Real Massamá e fez parte da formação no Sporting deixou o clube de Alvalade em 2007 para vestir a camisola do Manchester United, onde jogou até 2014. Nessa época foi emprestado aos leões pelo clube britânico e marcou 12 golos em 37 jogos.

Seguiu-se o Fenerbahçe, o Valencia e a Lazio, mas no início da presente época, Nani anunciou que ia regressar ao clube do coração, onde recebeu a braçadeira de capitão.

"É sempre bom voltar a casa, estar perto da família, dos amigos e a uma casa que bem conheço e onde me sinto muito bem. Estou muito feliz por esta decisão", disse o jogador na apresentação, numa altura em que deixou claro que era "importante voltar a casa".

Esta manhã, o Sporting anunciou que chegou a um acordo com Fredy Montero para uma rescisão com mútuo acordo.

O avançado representou em duas ocasiões: entre 2013 e 2015 e, depois de uma época na China, regressou aos leões em 2017, pela mão de Jorge Jesus. Na presente temporada, participou em 16 jogos, tendo marcado 4 golos.