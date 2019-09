"Não tem limites." Gonzalo Plata tem um "potencial terrível"

© Pedro Rocha / Global Imagens

Por TSF 13 Setembro, 2019 • 19:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O selecionador do Equador, Jorge Célico, não poupa nas palavras de elogio a Gonzalo Plata, jovem equatoriano do Sporting e garante: enquanto estiver a orientar os equatorianos "Plata é sempre titular".

Pub Pub

Em declarações à TSF, Célico defende que se Plata joga numa seleção principal, o mais óbvio seria também jogar numa Primeira Liga e diz que o mais certo é que venha mesmo a tornar-se num titular indiscutível do Sporting.

Pub Pub

"A única coisa que posso dizer é que se comigo o Gonzalo joga sempre na seleção, imagine numa equipa de Primeira Liga. Não pensem que é fácil jogar na seleção A. Neste continente as seleções são muito fortes e ele está capacitado para jogar a titular na seleção principal. Portanto, o porquê de não jogar na primeira equipa é uma questão para o treinador do Sporting", garante o selecionador equatoriano.

Rendido a Plata, Célico explica como é que o jovem conquistou um lugar na equipa tricolor.

"Esteve muito bem, fez uma grande diferença. Sobretudo pelo atrevimento. Já disse várias vezes que o Gonzalo tem a seu favor uma certa irresponsabilidade de jogo. Não sei se me explico: enfrenta estes compromissos com grande naturalidade, isso faz com que renda muito. É no bom sentido, não estou a dizer que seja irresponsável. Faz fluir o jogo através de rasgos, faz as coisas com uma grande naturalidade", elogia Jorge Célico.

Celico explica o efeito que Plata teve na seleção. 00:00 00:00

Quanto a potencial, não parece haver limites. Pelo menos, é no que Célico acredita.

"Na verdade, não tem limites. Não o digo por arrogância, mas já levo muitos anos a trabalhar com jogadores e o Gonzalo não tem limites, sem nenhuma dúvida."

Sendo assim, em que posição rende mais Gonzalo Plata? O selecionador do Equador não tem dúvidas: é pelo lado direito que Plata revela o "potencial terrível".

Afinal, onde é que Plata rende mais? Celico explica. 00:00 00:00

"Como extremo direito é um futebolista que pode jogar pela linha, em função da velocidade. Mas também pode invadir o corredor central fazendo uso do pé esquerdo, mais em habilidade do que em velocidade. É um jogador completo, para jogar no corredor lateral é completo. Por vezes os extremos fazem diagonais usando o pé interior, mas poucos são os que o fazem com a velocidade do Gonzalo. Ganha a linha de fundo com muita facilidade e dentro da grane área usa a técnica para ganhar penalties. Cria muitas situações perigosas é um jogador com um potencial terrível", assegura.

Desde o Equador ficam palavras de boa sorte para Plata. Jorge Célico espera que o jovem "jogue e que seja a revelação em Portugal".