Noite de sábado gloriosa para o Vitória minhoto no Porto, arrancando um feito que já não se via há 75 anos: um triunfo no reduto portista para o campeonato depois de ter uma desvantagem de dois golos. Em Fevereiro de 1943, foi o Unidos do Barreiro a conseguir a proeza (vitória por 4-3), desta vez os heróis vieram de Guimarães (3-2).

Os vimaranenses já não ganhavam em casa de um grande para a liga desde 2010/11, quando saíram vitoriosos de Alvalade, utilizando exatamente a mesma receita: 0-2 na primeira parte, 3-2 na segunda, com três golos nos últimos 12 minutos de jogo e um Tiago Targino regressado de longa paragem que saiu do banco para revolucionar a partida.

Para completar a série: a última vez que os vitorianos haviam vencido em casa do Porto acontecera em 1996 (há 22 anos, portanto) e o resultado final fora... 3-2, pois claro, mas dessa vez sem cambalhota no marcador, mas com Zahovic (que seria depois craque portista) a fazer o golo da vitória aos 83 minutos, num lance de génio.

Deve acrescentar-se que o mérito vimaranense no jogo deste sábado será ainda maior, uma vez que nas duas reviravoltas referidas os de Guimarães tiraram partido de atuarem perante adversários reduzidos a dez unidades, o que não se verificou desta vez no Dragão,

A noite começara bem para os portistas (com o empate entre os rivais lisboetas), prosseguira agradável e descansada (2-0 ao intervalo) mas acabou num pesadelo dos antigos: esta foi apenas a terceira vez que desperdiçaram uma vantagem de dois golos num jogo em casa em mais de 80 anos de história da liga portuguesa: as anteriores foram perante o Belenenses em 1941/42 e na tal partida com o Unidos do Barreiro em 1942/43.

Aliás, a consistência e regularidade competitiva do Porto nas últimas décadas do futebol português (apenas terminou abaixo do segundo lugar em cinco campeonatos nacionais nos derradeiros 40 anos) têm evitado dissabores deste tipo aos adeptos azuis e brancos: desde a liga 1972-73 que o dragão não era derrotado depois de ter dois golos de vantagem no marcador - sucedeu no estádio da Luz perante o Benfica.

E podemos até ir mais longe! Em todo o século XXI, o Porto somente perdeu uma (!) partida de campeonato na qual esteve em vantagem no marcador e foi perante outro grande, em Alvalade, à terceira jornada da liga 2016/17. Para encontrar uma derrota de "virada" anterior é preciso recuar até 1998, há precisamente 20 anos, quando a 29 de Agosto, os portistas perderam 2-1 com o Beira-Mar, em Aveiro.

Fernando Santos era o treinador portista e no final da prova festejou-se o pentacampeonato no estádio das Antas.