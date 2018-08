"O Benfica não está vendedor", mas o mercado é que manda

O vice-presidente para as modalidades do Benfica, Varandas Fernandes, garantiu esta tarde que o clube da Luz "não está vendedor, nem se prevê a saída de qualquer um dos nossos principais jogadores".

Numa altura em que o mercado de transferências ainda está aberto, e com Rúben Dias a ser muito falado, em especial por poder estar de saída para o Lyon, o vice-presidente encarnado garantiu que, apesar do plantel ainda não estar fechado, não se prevê qualquer saída. Ainda assim, e após esta afirmação categórica, o vice do Benfica acabou por admitir que "o mercado é que manda" e que há cláusulas de rescisão que precisam de ser respeitadas.

Varandas Fernandes falou esta tarde, em conferência de imprensa, a partir do estádio da Luz, abordando também a situação de Jonas, garantindo que o clube fez "de tudo" para o manter no plantel. " O próprio jogador fez questão de dar testemunho desse empenho", concluiu.

O arquivamento do caso Brahimi

Na ordem desta intervenção de Varandas Fernandes esteve também o a queixa que o Benfica apresentou contra Brahimi. A comissão de instrutores da Liga decidiu pelo arquivamento do caso e a reação do vice-presidente foi concisa: "infelizmente não é ironia. Esta decisão é mesmo uma realidade. Este episódio está ao nível dos históricos episódios da fuga dos árbitros à frente dos jogadores e colocam a autoridade das instituições nas ruas da amargura", remata.

Os encarnados defendem que este comportamento do argelino é "recorrente" e questionam a autoridade da Liga e do Conselho de Disciplina, perguntando por que razão tem de ser o Benfica a "fazer a sua análise". O clube da Luz estabelece uma comparação com o episódio que envolveu Samaris no ano passado e culminou com um processo e suspensão do grego durante três jogos.

Por último, Varandas Fernandes apelou ao fim do "ambiente de coação e ameaças sobre os árbitros".

A alegada compra de jogadores para o Aves

Num dia que começou com a suspeita de que o Benfica teria financiado várias contratações do Aves, Varandas Fernandes não deixou o caso passar em claro: "o Benfica nunca pagou um salário a um jogador a emprestar. Gostava de saber quem é que paga os salários dos jogadores que são emprestados pelos outros clubes", atirou.

O vice-presidente do Benfica garante que os negócios com o Aves são iguais a tantos outros: "emprestou três jogadores ao Aves - o Agra, o Ponck e o Arango - e vendeu dois, que são o Fariña e o Derley. O Benfica tem uma relação com o Desportivo das Aves como tem com os outros clubes", garante.