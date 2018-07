Os meninos heróis chegaram de Taça erguida a Lisboa

A Seleção Nacional de sub-19 chegou esta segunda-feira a Lisboa em ambiente de grande festa, depois da conquista do campeonato da Europa da categoria na Finlândia.

A equipa foi recebida por centenas de adeptos que aguardavam os novos heróis nacionais.

Portugal venceu no domingo a Itália por 4-3 na final do torneio, com golos de Jota, Trincão e Pedro Martelo.

Em declarações aos jornalistas, o extremo do Benfica, Jota, mostrou-se satisfeito com a conquista do título.

"Acho que temos uma geração fantástica, mas vamos trabalhar diariamente, passo a passo para conquistarmos aos poucos", disse o jogador de 19 anos, acrescentando que "o próximo objetivo é preparar da melhor maneira o próximo campeonato do Mundo sub-20."

Ouça a reportagem do jornalista Bruno Sousa Ribeiro no Aeroporto de Lisboa

Na Finlândia, Jota marcou cinco golos, tendo sido eleito o melhor marcador da prova, a par do colega trincão. Questionado sobre a possibilidade de ser convocado para a Seleção A, o jovem extremo revelou que quer "atingir o seu patamar". "Tenho como ídolos o Ronaldo, o Messi e o Neymar mas quero seguir o meu caminho. Eu sou eu", rematou.

Já o selecionador Hélio Sousa garantiu que a seleção sub 19 está recheada de talento e deixou uma palavra de agradecimento aos clubes pela aposta na formação.

"Temos tido excelentes jogadores. Temos muito de agradecer aos clubes, pelo papel no desenvolvimento dos jogadores. Boa parte deles têm possibilidade de chegar à seleção A", disse o selecionador Hélio Sousa.

A equipa será recebida esta terça-feira pelo Presidente da República, no Palácio de Belém, a partir das 13 horas.