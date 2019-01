Direto: Herrera marca aos 10'. Leixões 0-1 FC Porto (1.ª parte)

Matosinhos é o palco do segundo jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, com o Leixões a receber o FC Porto. O presidente dos leixonenses, Paulo Lopo, já expressou o desejo de voltar a ver o clube a que preside no Jamor e, para isso, espera levar de vencida os campeões nacionais em título. Sérgio Conceição está bem ciente disso e recusa-se a diminuir a equipa de Matosinhos , mesmo que jogue numa divisão inferior.

Onze do Leixões: Luís Ribeiro; Jorge Silva, Matheus, Bura, Stéphane; André Ceitil, Lawrence Ofori, Luís Silva; Erivaldo, Bernardo, Pedro Henrique

Onze do FC Porto: Fabiano, Mbemba, Felipe, Pepe, Alex Telles, Herrera, Óliver, Adrián, Corona, André Pereira e Fernando

Suplentes do Leixões: Fábio Matos, Derick, Monteiro, Amine Oudrhiri, Zé Paulo, Evandro Brandão, Roniel.

Suplentes do FC Porto: Casillas, Éder Militão, Hernâni, Marega, Jorge, Sérgio Oliveira e Soares.

Antes do início dos jogos desta terça-feira, a TSF deixou no ar uma pergunta: Vão os 'grandes' comer tudo e nada deixar?

O jogo no Estádio do Mar será apitado por João Capela, auxiliado por Nélson Moniz e Paulo Brás.