Pepe já treina com o FC Porto

Pepe já treinou esta manhã às ordens de Sérgio Conceição. A TSF confirmou que o central integrou a sessão de trabalho às 11h00 e é apresentado durante a tarde desta terça-feira.

O FC Porto garantiu o central que estava livre de contrato depois de rescindir com o Besiktas, da Turquia. Fica assim confirmado o regresso ao futebol nacional do defesa internacional em 103 ocasiões.

Sabe-se ainda que Pepe vai ficar com os 'dragões' por duas épocas e meia, até 2021.

O central deixou os dragões em 2007 para ingressar no Real Madrid. Um negócio de 30 milhões de euros para os dragões por um jogador que era uma referência no setor defensivo.

Pepe chegou ao Porto vindo do Marítimo em 2004/05, para substituir Ricardo Carvalho - de saída para o Chelsea de José Mourinho. No entanto, apenas na temporada seguinte o central conseguiu o estatuto de titular, com o técnico holandês Co Adriaanse.