Pepe marca no seu 100.º jogo pela seleção. Portugal 1 - 1 Croácia (1.ª parte)

A seleção portuguesa está empata a uma bola com a Croácia, naquela que é a primeira partida da equipa das quinas após o Mundial.

A Croácia adiantou-se no marcador por Perisic aos 17 minutos, depois de uma jogada de grande confusão na grande área portuguesa.

Aos 32 minutos, Pepe quis celebrar de maneira especial o seu centésimo jogo pela seleção. O defesa-central português saltou mais alto que toda a gente e, dentro da grande área croata, cabeceou para o fundo das redes.

Portugal e Croácia defrontam-se esta noite no Estádio do Algarve, num encontro internacional de caráter particular. Fernando Santos apostou no seguinte onze:

Rui Patrício, Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui, William, Rúben Neves, Pizzi, Bruma, André Silva e Bernardo Silva.

Também convocados estão Beto, Cláudio Ramos, Luís Neto, Cédric Soares, Pedro Mendes, Raphaël Guerreiro, Gedson Fernandes, Renato Sanches, Sérgio Oliveira, Gelson, Rony Lopes, e Gonçalo Guedes.

A média das idades da convocatória de Fernando Santos é de 24 anos.

Pela seleção croata alinha o seguinte onze: Kalinic, Vrsaljko, Mitrovic, Vida, Barisic, Kovacic, Badelj, Pjaca, Modric, Perisic e Livaja.

Recorde-se que Modric foi recentemente distinguido com o prémio de Melhor Jogador do Ano pela UEFA.

O jogo começa às 19h45 e vai ser apitado pelo espanhol Xavier Estrada.