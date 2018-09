A seleção nacional estreia-se esta segunda-feira na Liga das Nações da UEFA. E para suavizar o impacto do batismo de fogo de uma das equipas das mais jovem de sempre na nova competição da UEFA nada como defrontar outra seleção de topo mundial em rejuvenescimento profundo, a Itália.

Os tetracampeões mundiais, depois do desastre que foi a ausência do Mundial2018 (e dos semi-desastres que constituíram a incapacidade de passar a fase de grupos nos campeonatos do Mundo de 2010 e 2014), foram obrigados a começar quase tudo de novo, sob as ordens de um novo selecionador, Roberto Mancini.

No primeiro jogo da Liga das Nações, na passada sexta-feira (com empate em casa perante a Polónia), os italianos utilizaram 10 jogadores com menos de 20 internacionalizações. Aliás, o número médio de internacionalizações dos convocados por Mancini é de 15, contra 19 da seleção portuguesa.

Se do lado português, os mais tarimbados, uma espécie de "pais" do grupo, são Pepe (100 jogos internacionais), Rui Patrício (73) e William (47), do lado italiano são também três: Chiellini (98), Bonucci (81) e Balotelli (36). Em ambas as equipas, todos os outros convocados têm menos de 35 internacionalizações e mais incrível ainda a clara maioria dos futebolistas chamados pelos dois selecionadores possuiu menos de 10 jogos pela respetiva seleção: 15 jogadores entre os italianos e 12 entre os portugueses, ou seja, um total de 27 futebolistas muito verdes em termos internacionais.

Ao contrário do que seria habitual até há muito pouco tempo, a equipa portuguesa até tem neste momento jogadores com mais experiência ao mais alto nível, tomando como exemplo a principal competição de clubes, a Liga dos Campeões. Entre os convocados de Fernando Santos, acumulam-se 324 jogos nesta competição, enquanto na seleção italiana esse número é de 271 partidas.

Claro que se olharmos o jogo desta segunda-feira no Estádio da Luz na perspetiva histórica do confronto entre as duas seleções, a coisa fia muito mais fino para o lado português. Apesar da primeira vitória oficial de sempre de Portugal ter sido perante a Itália (em 1925), o cenário é fortemente negativo: em 26 jogos, 18 derrotas e somente cinco triunfos. Apenas a França nos impôs tantas derrotas em toda a história, mas já vencemos os franceses em seis ocasiões - uma das quais numa final de um Campeonato da Europa.

Já frente a Itália, Portugal apenas ganhou um jogo em competições oficiais, mas acabou sempre eliminado nas fases de apuramento para campeonatos do Mundo (1958 e 1994) e da Europa (1988) que disputou com os transalpinos.

Mesmo em casa, o saldo é negativo: quatro vitórias e seis derrotas, sendo que o jogo mais recente em solo luso aconteceu em 2004 (1-2, em Braga), na estreia de Scolari como selecionador nacional.

Apesar disso a equipa das quinas venceu (1-0) o último encontro entre as duas seleções, em 2015, na Suíça, com um golo de Éder, praticamente um ano antes do avançado decidir a final do Euro-2016, em Paris. Note-se que a última vez que Portugal batera a Itália fora em 1976, com dois golos de Nené (2-1), em Alvalade.

