Um regresso, duas estreias e uma grande surpresa. Os eleitos de Fernando Santos

Fernando Santos já anunciou na Cidade do Futebol, em Oeiras, os 25 convocados de Portugal para o arranque da qualificação para o Euro 2020 de futebol:

Guarda-redes - Beto (Goztepe), José Sá (Olympiakos) e Rui Patrício (Wolverhampton).

Defesas - João Cancelo (Juventus), Nélson Semedo (Barcelona), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Mário Rui (Nápoles).

Médios - Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Bétis), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (Inter), João Moutinho (Wolverhampton) e Pizzi (Benfica)

Avançados - Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (SL Benfica), Gonçalo Guedes (Valencia) Rafa Silva (SL Benfica), André Silva (Sevilha), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton) e Dyego Sousa (SC Braga).

Cristiano Ronaldo está de regresso aos convocados, mas a grande surpresa vai para a estreia do avançado nascido no Brasil Dyego Sousa. Também é estreia João Félix, que aos 19 anos já soma oito golos marcados desde o início de 2019.

Após falhar a fase de grupos da Liga das Nações, por opção de Fernando Santos e também do próprio avançado, o capitão regressa ao lote de escolhas do selecionador, para os jogos com Ucrânia e Sérvia, frente às quais Portugal inicia a defesa do título.



Ronaldo representou pela última vez a seleção no Mundial 2018, que decorreu na Rússia, numa prova em que Portugal acabou eliminado nos oitavos de final, com uma derrota perante o Uruguai (2-1).



Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, em 22 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendados para as 19h45.



A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento para o Campeonato Europeu de 2020, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.



Pela primeira vez, a fase final da competição vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.