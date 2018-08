Rafael Leão assina pelo Lille

Quase três meses depois dos incidentes na Academia de Alcochete, Rafael Leão já encontrou um novo clube. O mais novo dos jogadores que rescindiram com o Sporting assinou pelos franceses do Lille por cinco temporadas.

No site do clube, o avançado mostra-se feliz com a mudança. "O clube demonstrou muito interesse em mim e estou certo de que poderei evoluir muito aqui. Nos últimos dias, tudo aconteceu muito depressa, mas não pude recusar este novo desafio", pode ler-se a página oficial do clube francês.

Também Marc Ingla, diretor-geral do Lille, já reagiu à contratação do avançado português, escrevendo: "Rafael Leão escolheu a nossa proposta e o nosso projeto e agradecemos sua decisão. Ele tem impressionantes qualidades técnicas e físicas que fazem dele um dos jogadores mais atraentes e promissores do futebol mundial. Sentimos que a sua assinatura é um momento excecional para o LOSC e estamos confiantes de que o futuro o confirmará".

O jovem internacional Sub-21 português tem 19 anos e, ao assinar pelo clube francês, junta-se agora a outros jogadores lusos no plantel principal do Lille: o campeão da Europa José Fonte, e ainda os jovens Edgar Ié e Xeka.

Rafael Leão estreou-se pela equipa principal do Sporting no final de 2017, num encontro para a Taça de Portugal frente ao Oleiros, um jogo em que o jovem avançado - que foi lançado pelo técnico Jorge Jesus - marcou um dos golos.

Na página e nas redes sociais do clube, já há imagens do jogador equipado a rigor e no relvado.