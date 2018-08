Real Madrid oficializa Courtois. Kovacic envolvido no negócio

O internacional belga Thibaut Courtois vai assinar pelo Real Madrid, num contrato válido por seis temporadas, anunciou, esta quarta-feira, o clube espanhol, na sua página oficial . O guarda-redes chega dos ingleses do Chelsea, pelos quais tinha-se recusado treinar nos últimos dias, forçando assim a saída para os madrilenos.

O guarda-redes que foi considerado o "luva de ouro" do Mundial 2018, na Rússia, volta assim a Madrid, onde esteve entre 2011 e 2014 ao serviço do Atlético, mas agora para representar o rival Real. O jogador será apresentado esta quinta-feira às 12 horas, no Estádio Santiago Bernabéu.

No sentido contrário vai o médio Kovacic, que será emprestado pelos tricampeões europeus ao emblema londrino, até ao final da próxima época. O jogador croata pretendia jogar com mais regularidade e será cedido aos britânicos, que confirmaram o acordo com Real, no seu site .

A equipa de Stamford Bridge já tem um alvo definido para a baliza. O sucessor de Courtois deverá ser o internacional espanhol Kepa, do Atheltic de Bilbau, que tinha uma cláusula de rescisão fixada em 80 milhões de euros. Caso se confirmem os valores, o jovem de 23 anos torna-se no guarda-redes mais caro da história do futebol, à frente de Alisson Becker, que trocou a AS Roma pelo Liverpool, neste defeso, por mais de 60 milhões de euros.