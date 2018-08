Renan Ribeiro chega ao Sporting para disputar a baliza com Viviano

O Sporting anunciou, esta quinta-feira, nas suas redes sociais, a chegada do guarda-redes brasileiro Renan Ribeiro, para competir pela baliza leonina com o reforço internacional italiano Emiliano Viviano. O jogador, de 28 anos, foi cedido pelo Estoril Praia até ao final da temporada.

Renan fez formação no Atlético Mineiro, do Brasil, onde se estreou como sénior em 2010. Ao fim de quatro temporadas no "Galo" mudou-se para o São Paulo, em 2013, onde esteve até ao ano passado, antes de ter a sua primeira experiência na Europa, na I Liga portuguesa, ao serviço do Estoril Praia. Pelos estorilistas, que foram despromovidos à II Liga na época passada, depois de terminarem em último lugar, Renan realizou 17 jogos.