Águias aguentaram 10 minutos. Benfica 0-1 Bayern (1.ª parte)

11 do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Pizzi; Gedson; Salvio, Cervi e Seferovic

11 do Bayern: Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Javi Martínez, James, Renato Sanches; Ribery, Lewandowski e Robben

Foto: TSF

Benfica e Bayern de Munique defrontam-se esta noite num encontro a contar para a primeira jornada da fase de grupos da nova edição da Liga dos Campeões.

As duas equipas encontraram-se pela primeira vez nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus de 1975/76, com um 0-0 na Luz seguido de um 5-1 caseiro em Munique, antes de nova eliminação, na segunda fase da mesma prova, em 1981/82, com 0-0 e 4-1.



Na terceira ronda da Taça UEFA de 1995/96, o Bayern venceu por 3-1 e 4-1, antes de novo encontro em 2015/16, com Rui Vitória já ao leme dos portugueses, com os alemães a passarem depois de vencerem 1-0 em casa e conseguirem empatar a duas bolas em Lisboa.



Os bávaros lideram o campeonato com três vitórias em outros tantos jogos, num jogo que marca ainda o regresso de Renato Sanches ao Estádio da Luz, enquanto os vice-campeões lusos são primeiros em conjunto com o Sporting e o Sporting de Braga.