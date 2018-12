Ronaldo diz que merece ganhar a Bola de Ouro "todos os anos" e desafia Messi

Durante nove anos foi o seu grande rival em Espanha, mas agora Ronaldo chama por ele para jogar em Itália.

Numa entrevista concedida aos jornais italianos La Gazzetta dello Sport,Corriere dello Sport e Tuttosport, Cristiano Ronaldo desafiou Lionel Messi a deixar o clube catalão.

Questionado sobre se sente falta de Messi, Cristiano Ronaldo afirmou que talvez seja ao contrário - talvez seja o argentino a precisar de CR7.

Ronaldo lembra que já jogou em Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, na seleção, enquanto o eterno-rival Lionel Messi ainda está em Espanha - país de onde nunca saiu.

Por essa razão, "talvez Messi precisa mais de mim".

Cristiano Ronaldo afirma ainda que gosta de fazer as pessoas felizes e, um dia, gostaria de ver Messi a abraçar o desafio de jogar em Itália - correndo o mesmo risco do capitão da Seleção Nacional.

No entanto, acrescenta o craque português, se Messi - "que é um jogador fantástico"- está feliz em Espanha, deve manter-se como está.

Cristiano Ronaldo sente-se completo e feliz na sua nova vida, e garante que não lhe falta nada.

Juventus, mais família do que o Real Madrid

Na entrevista dada em conjunto aos três jornais desportivos, Ronaldo comparou ainda a sua atual equipa ao Real Madrid.

"Aqui somos uma equipa, noutros lugares há sempre alguém que se sente maior do que os outros, mas aqui estão todos na mesma linha. São humildes e querem ganhar. Se Dybala ou Mandzukic não marcam, são felizes e sorriem. Para mim é muito bom, percebo a diferença. Embora em Madrid sejam humildes, aqui sinto que são mais. É muito diferente, é mais uma família", afirmou o craque português.

Desiludido com a Bola de Ouro

Depois de ganhar o troféu por cinco vezes, este ano a Bola de Ouro escapou a Ronaldo e acabou nas mãos do seu antigo companheiro de equipa, Luka Modric.

Sobre o prémio, CR7 revelou estar dececionado e confessa que merece ganhar o troféu todos os anos, apesar de não ser "o fim do mundo" quando assim não acontece.

"Claro que estou dececionado, mas a vida continua. Parabéns ao Modric, ele merece e vamos ver no próximo ano, farei de tudo para estar lá", acrescentou o português.

Reforços na Juventus

Questionado sobre o atual momento do clube de Turim e sobre possíveis reforços para o mercado de inverno, Cristiano Ronaldo abriu as portas para os "bons jogadores", como é o caso do seu ex-companheiro de equipa, Marcelo, dono da lateral esquerda do Real Madrid.

"Esta equipa é a mais forte da Champions. Vejo o que dizem sobre James Rodríguez, Bale, Asensio, mas, para ser honesto, a Juventus não precisa de mais jogadores. Marcelo é muito bom, abrimos as portas para bons jogadores e Marcelo é um deles", explicou.