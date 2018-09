Rui Gomes da Silva pronto para avançar se Benfica for a votos

Rui Gomes da Silva diz que está preparado se houver eleições antecipadas no Benfica. O ex-vice presidente das águias, reitera à TSF o desejo de apresentar a sua candidatura à presidência dos encarnados.

Rui Gomes da Silva está preocupado com as acusações que o Benfica está a «sofrer» com o caso e-toupeira. O ex-vice presidente lamenta toda esta situação, até porque não «acreditava, e nem a direção encarnada, que esta acusação implicasse a SAD do clube, mas que apenas fosse direcionada para Paulo Gonçalves», disse Rui Gomes da Silva.

O ex-dirigente encarnado em entrevista à TSF, diz que não vai ser "uma fonte de turbulência na vida do Benfica", mas também acrescenta que está preparado para avançar se houver eleições antecipadas.

"Este modelo do Benfica está esgotado, assumi que ficaria na direção em função de determinadas prerrogativas, posicionamentos, não foi entendido", explicou, realçando que tem a "convicção de que o Benfica pode voltar a ser grande na Europa". Porém, "agora o que importa é que as pessoas que lá estão têm legitimidade democrática total e aquilo que se lhes pede é que resolvam este problema, o problema dos processos judiciais".

O benfiquista salienta que não será visto a "denegrir a imagem do Benfica" e está pronto para apresentar um caminho diferente para o clube da Luz.

"Tenho falado e reunido com muita gente e a única coisa que terei a certeza é que serei candidato em qualquer situação, em qualquer momento, contra quem quer que seja porque tenho um projeto alternativo", admitiu.

Rui Gomes da Silva tem receio das repercussões que todo este processo e-toupeira pode ter no Benfica. O ex-vice presidente espera "que a direção do clube consiga responder a esta acusação, apesar de agora não haver muito mais a fazer do que deixar os advogados analisar o caso".

As ações do Benfica estão esta quinta-feira a registar, mais uma vez, uma forte descida na bolsa de Lisboa, depois de o Ministério Público ter acusado a SAD no processo e-toupeira e o assessor jurídico Paulo Gonçalves. Os títulos do clube encarnado deslizaram de manhã 4,51% para 1,80 euros, elevando para quase 25% a desvalorização acumulada nas últimas cinco sessões.

Depois de conhecer o conteúdo da acusação judicial, a SAD encarnada reagiu na quarta-feira à noite com uma declaração de Luís Filipe Vieira. O presidente do Benfica, garantiu que não existe qualquer facto que permita fazer uma ligação dos crimes descritos, e até porque nenhum membro da SAD recebeu uma acusação.