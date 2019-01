Já diz o ditado: os primeiros são os últimos. Esta quinta-feira não vai ser diferente: cabe ao atual primeiro classificado da Liga Portuguesa, FC Porto, ser o último a entrar em campo na 15.ª jornada. Uma vez que as equipas não jogam sozinhas, do outro lado estará o Desportivo das Aves, 15.º classificado com 11 pontos.

Foi aos 25 minutos que se viu o primeiro golo na Vila das Aves. Éder Militão marcou o primeiro dos dragões depois de uma jogada de insistência que acabou com o central brasileiro a colocar a bola por baixo do corpo de Beunardeau.

Passados 10 minutos do golo de Éder Militão, foi Danilo quem, ao primeiro poste, desviou para o fundo das redes avenses um livre marcado do lado esquerdo do ataque portistas. O médio português bem festejou, mas o VAR acabou por anular o tento, isto porque Danilo estava fora de jogo.

O jogo chegou ao intervalo sem que o FC Porto dilatasse a vantagem, isto porque os homens da Vila das Aves pouco ou nada conseguiam fazer para chegar à baliza de Casillas.

Aos 60 minutos, Alex Telles bate um livre a partir da direita que encontra, uma vez mais, a cabeça de Danilo. Desta vez o médio português não foi capaz de acertar na baliza.

Onze do FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Corona, Danilo, Herrera, Brahimi, Marega e Soares

Onze do CD Aves: Beunardeau; Rodrigo, Ponck, Jorge Felipe e Vítor Costa; Rúben Oliveira, Falcão e Vítor Gomes; Amilton, Derley e Baldé.

Suplentes do FC Porto: Vaná, Sérgio Oliveira, André Pereira, Adrián, Mbemba, Óliver e Hernâni.

Suplentes do CD Aves: André Ferreira, Defendi, Braga, Elhouni, Fariña, Nildo Petrolina e Bruno

A equipa de Sérgio Conceição não sabe o que é não vencer desde outubro de 2018, quando saiu derrotada do estádio da Luz. Desde aí, os dragões só conhecem o sabor da vitória. Já os avenses têm trilhado um caminho mais acidentado: venceram, perderam e empataram em dezembro.