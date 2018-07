Sporting de Braga e Rio Ave já conhecem adversários europeus

O Sporting de Braga, quarto do último campeonato luso, vai enfrentar os ucranianos do Zorya Luhansk, na terceira pré-eliminatória, que se disputará a 9 e 16 de agosto. Os minhotos jogam a primeira mão na Ucrânia.



Já o Rio Ave só disputará essa fase da competição se superar o Jagiellonia Bialystok na segunda pré-eliminatória, que arranca na Polónia, na quinta-feira, e encerra em Vila do Conde, a 2 de agosto. Caso os vila-condenses se qualifiquem, irão defrontar os belgas do Gent, na eliminatória a 9 e 16 de agosto.

O Benfica também conheceu esta segunda-feira o seu adversário na Liga dos Campeões. Vai enfrentar o Fenerbahçe .