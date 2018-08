Sporting de Braga vence Aves e assume liderança da Liga

O Sporting de Braga recebeu e venceu este domingo o Desportivo das Aves por 3-1, subindo, à terceira jornada, à liderança da I Liga de futebol, num jogo em que até esteve a perder.

Depois de uma igualdade sem golos na primeira metade, os avenses adiantaram-se no marcador aos 52 minutos, por Rodrigo Defendi, mas os 'arsenalistas' reagiram e deram a volta ao marcador, com golos de Wilson Eduardo (60), Palhinha (64) e Dyego Sousa (78), este último alcançou Pizzi na liderança dos melhores marcadores, com quatro golos.

A formação bracarense lidera o campeonato com sete pontos, os mesmos que Benfica, Sporting e Feirense, mas tem vantagem nos golos marcados e sofridos, enquanto o Desportivo das Aves é 17.º e penúltimo com apenas um ponto.