Dias Ferreira espera que presidente traga estabilidade

O candidato às eleições do Sporting José Dias Ferreira disse este sábado esperar que o próximo presidente traga estabilidade ao clube e assegurou que, em caso de triunfo no ato eleitoral, só irá cumprir um mandato.

"Estou feliz porque vejo uma massa grande de votantes, e penso que se baterá o recorde, e porque vejo tudo a funcionar bem. Isto é sinal de que estamos habituados a eleições, se calhar mais do que devíamos. Espero que o Sporting ganhe estabilidade, independentemente do presidente que for eleito", começou por dizer aos jornalistas.

Após ter exercido o direito de voto, o candidato pela lista F considerou que a elevada afluência de sócios significa que a massa associativa sportinguista "é a melhor de todas, é democrática e gosta de ser ela a decidir".

Apesar de admitir que preferia que o presidente fosse eleito com "uma votação massiva de 50% mais 1%", Dias Ferreira frisou que o presidente eleito "terá legitimidade e deverá sentir a capacidade suficiente para agregar", e revelou que, caso seja o escolhido, só fará um mandato.

Dias Ferreira saúdaa adesão dos sócios ao ato eleitoral

"Temos uma instabilidade muito grande. Gostaria que houvesse mais estabilidade, mas é o que é e aqui estou. Se ganhar, tentarei dar essa estabilidade, pelo menos nos três ou quatro anos de mandato. Não farei outro mandato seguramente, só farei este, porque entendo que é a hora de fazer a transição para outras pessoas", transmitiu.

Antes de José Dias Ferreira, já tinham votado os também candidatos João Benedito, Frederico Varandas e José Maria Ricciardi. Já depois votaram Rui Jorge Rego e Fernando Tavares Pereira.